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Алексей Егоров проиграл чемпионский бой Брэндону Глэнтону

Алексей Егоров проиграл чемпионский бой Брэндону Глэнтону
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7 июня на волейбольной арене «Динамо» в Москве прошёл турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием ивента стал бой между российским боксёром Алексеем Егоровым и американцем Брэндоном Глэнтоном, на кону поединка был пояс WBA International в первой тяжёлой весовой категории (до 91 кг).

Победу в этом бою одержал Глэнтон, поединок завершился нокаутом после удара в корпус на третьей минуте 11-го раунда.

После этого поражения всего на счету Алексея Егорова 13 побед при двух проигранных боях, Брэндон Глэнтон одержал за профессиональную карьеру 20 победа также при двух поражениях.

В соглавном поединке вечера встретились тяжеловесы россиянин Артём Сусленков и Вилмер Васкес из Венесуэлы. Бой завершился победой Сусленкова нокаутом в третьем раунде.

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