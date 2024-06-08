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Майкл Чендлер ответил, состоится ли его бой с Конором Макгрегором на турнире UFC 303

Майкл Чендлер ответил, состоится ли его бой с Конором Макгрегором на турнире UFC 303
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер сказал, состоится ли его поединок с популярным ирландским бойцом ММА и бывшим двойным чемпионом UFC в лёгком и полулёгком весе Конором Макгрегором на турнире UFC 303.

«На данный момент ходит много слухов, но бой всё ещё в силе. Это произойдёт 29 июня», — приводит слова Чендлера портал Yardbarker.

Напомним, 3 июня руководство лиги отменило пресс-конференцию в Дублине, на которой должны были появиться Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, что породило слухи о потенциальном срыве поединка.

В активе Майкла Чендлера 23 победы и восемь поражений. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 281, Чендлер проиграл удушающим приёмом Дастину Порье.

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