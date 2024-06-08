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Дэвид Бенавидес назвал свой топ-5 лучших действующих боксёров pound-for-pound

Дэвид Бенавидес назвал свой топ-5 лучших действующих боксёров pound-for-pound
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес озвучил свой топ-5 лучших действующих боксёров pound-for-pound.

«На мой взгляд, лучшим является Иноуэ, второе место за Александром Усиком, третье за Джервонтой Дэвисом. На четвёртую строчку я бы поставил Канело и на пятую — Теренса Кроуфорда. Хотя нет. Кроуфорд всё же должен быть на четвёртой позиции, а Сауль на пятой», — сказал Бенавидес в подкасте на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го он впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).

16 июля в Лас-Вегасе (США) Бенавидес сразится с экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинцем Александром Гвоздиком.

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