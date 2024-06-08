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«Он лжёт, чтобы показаться жёстким и крутым». Стерлинг ответил Евлоеву

«Он лжёт, чтобы показаться жёстким и крутым». Стерлинг ответил Евлоеву
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Бывший обладатель титула UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг ответил на обвинения непобеждённого российского бойца Мовсара Евлоева. Ранее тот заявил, что Стерлинг уклоняется от боя с ним.

«Если я предложил провести бой, то это не значит, что он состоится прямо сейчас. Речь о том, кто будет следующим соперником. Я сказал, что готов к поединку в сентябре. Евлоев знает об этом уже несколько недель. Теперь он лжёт, чтобы показаться жёстким и крутым. Лол, странное поведение с его стороны», — написал в своих социальных сетях Стерлинг.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 297 в Канаде, российский боец встретился с англичанином Арнольдом Алленом. Бой завершился победой Мовсара единогласным решением судей.

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