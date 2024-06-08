Дэвид Бенавидес обозначил статус своего поединка с Саулем Альваресом

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес считает, что его бой с популярным мексиканским боксёром Саулем Альваресом вскоре состоится.

«У меня появилось чувство, что наш бой с Канело скоро состоится. Не знаю, как скоро, но теперь, по моим ощущениям, организация этого поединка выглядит более реалистичной. Альварес может по итогу получить свои $ 200 млн, и мы, возможно, проведём бой, который все хотят увидеть.

Когда мы только начинали переговоры с его командой, они сказали, что хотят предложить мне фиксированный гонорар в размере $ 5 млн. Меня это вполне устраивало. Сейчас, когда я смотрю на эти бои, на самом деле не смотрю на деньги, они для меня неважны. Для меня важно то, что я выполняю свою работу на 100%. Деньги не заставят себя ждать. После того как я побью Сауля, он захочет провести матч-реванш. В этот момент деньги польются рекой.

Если он действительно не боится меня, собирается нокаутировать или сделать то, что, по его словам, он планирует делать, то не должно быть промежуточного веса. Если он уверен в своих силах, то пусть он пройдёт испытание в моём лице. Должен победить сильнейший», — приводит слова Дэвида портал BoxingScene.