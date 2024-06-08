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Тренер Порье: Царукян притворяется, что его уважают в зале. Он клоун

Тренер Порье: Царукян притворяется, что его уважают в зале. Он клоун
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Тренер бывшего временного чемпиона UFC в лёгком дивизионе Дастина Порье по боксу Дайа Дэвис обрушился с критикой в адрес топового бойца UFC армянина Армана Царукяна.

«Этот парень притворяется, что его любят и уважают в нашем зале. Как только у него появляется возможность сказать какую-то гадость, он делает это. Арман придурок и клоун», — приводит слова Дэвиса портал Low Kick MMA.

Напомним, Арман и Дастин вместе занимаются в популярном американском спортивном зале American Top Team (ATT). Они вместе проводили несколько спаррингов и общались.

Однако ранее Царукян подверг критике выступление Дастина Порье в поединке с действующим чемпионом UFC в лёгком дивизионе россиянином Исламом Махачевым. Бой завершился победой Ислама удушающим приёмом в пятом раунде.

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