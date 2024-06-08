Сериал «Империя UFC» с Хабибом эксклюзивно покажет «Кинопоиск»

8 июня на «Кинопоиске» состоится премьера документального сериала «Империя UFC» (Fight Inc: Inside the UFC), который был снят к 30-летию промоушена. В нём расскажут об «изнанке» мира боёв и создания культовой федерации: истории жизни и карьеры главных звёзд ММА, работа президента UFC Даны Уайта и его команды по менеджменту турниров и многое другое.

В первом эпизоде зрители увидят, как работает президент UFC Дана Уайт и руководство федерации. Далее «Империя UFC» развивает сюжетные линии бывших и действующих чемпионов. Хабиб Нурмагомедов закончил карьеру четыре года назад, но продолжает оказывать влияние на промоушен. Джон Джонс, которого называют величайшим бойцом ММА в истории, известен своим талантом внутри октагона и непредсказуемым поведением вне его. Боунс возвращается после трёхлетнего перерыва, ему предстоит новый вызов — подняться в новый вес, где его ждёт восходящая звезда из Франции — Сириль Ган. Однако Джонс делает в октагоне именно то, что от него ждёт публика: побеждает всего за две минуты. Одна из самых известных женщин-бойцов Аманда Нуньес сталкивается с травмой ещё до начала боя. Помимо этого, сериал расскажет истории героев молодой аудитории — эпатажных Шона О'Мэлли (чемпиона UFC в легчайшем весе) и Исраэля Адесаньи (бывшего чемпиона, #3 рейтинга среднего веса UFC).

«Империя UFC» будет доступна в подписке Яндекс Плюс. Сериал перевёл и озвучил Владимир Антоненко, голос UFC Евразия и автор YouTube-канала «Голос Антоненко». Также зрителям будут доступны оригинальная английская аудиодорожка и русские субтитры. Всего выйдет три серии, хронометраж одного эпизода — 48 минут.