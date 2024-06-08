Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О’Мэлли узнает следующего соперника до конца июня. Приоритетный вариант — Двалишвили

О’Мэлли узнает следующего соперника до конца июня. Приоритетный вариант — Двалишвили
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли узнает имя следующего оппонента до конца июня. Об этом Шон сообщил инсайдеру и журналисту издания MMA Fighting Дэймону Мартину.

Шон О'Мэлли считает, что его наиболее вероятным соперником будет топовый грузинский боец Мераб Двалишвили. Их поединок планируется првести либо в сентябре, либо в декабре в Лас-Вегасе, на стадионе «Сфера».

Напомним, Шон О'Мэлли в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 299, который состоялся 10 марта в Майами, США. Тогда его оппонентом был эквадорский боец Марлон Вера, который уже побеждал Сахарка на турнире UFC 252. Шон О'Мэлли победил Марлона Веру единогласным решением судей.

Материалы по теме
О'Мэлли высказался о победе Стрикленда в бою с Костой на UFC 302
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android