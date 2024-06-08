Диего Лопес обратился к Мовсару Евлоеву

Топовый боец UFC бразилец Диего Лопес обратился к непобеждённому российскому бойцу Мовсару Евлоеву.

«Да ладно, бро, я бросил тебе вызов после победы на UFC 300, предложил подраться на Международной неделе боёв, но ты так и не ответил, никак не проявил себя. Теперь ты говоришь, что «готов драться с любым, кто думает, что может меня победить», — написал в своих социальных сетях Лопес.

Напомним, Мовсар Евлоев и Диего Лопес ранее встречались в октагоне на турнире UFC 288. Для бразильского бойца этот бой стал дебютным в UFC. Поединок завершился победой Евлоева единогласным решением судей.

Ранее Мовсар Евлоев рассказал, что готов драться в июле с любым бойцом, поскольку Алджамейн Стерлинг будет готов выйти в октагон лишь осенью.