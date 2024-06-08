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Вице-президент АСА: Волков куда более техничный, но Павлович — бульдозер

Вице-президент АСА: Волков куда более техничный, но Павлович — бульдозер
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Вице-президент АСА Руслан Хамзаев заявил, что Александр Волков кажется ему более разнообразным бойцом по сравнению с Сергеем Павловичем. Этот поединок в тяжёлом весе в UFC запланирован на 22 июня в Саудовской Аравии.

«Павлович мне видится этаким бульдозером. Очень сильный физически, бьёт сильно и вообще больше рассчитывает на один хороший удар. Вкладываться на акцентированный удар. Волков — скорее, противоположность. После Павловича Волков больше видится фехтовальщиком. Много финтов, много заготовок. Одним словом, он куда более техничный. Многое будет зависеть от того, как бойцы построят бой. Многое зависит — кто и кому сможет навязать свою работу и провести бой в своей стихии», — сказал Хамзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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