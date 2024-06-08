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Видео: Конор Макгрегор готовится к бою с Чендлером на фоне слухов об отмене поединка

Видео: Конор Макгрегор готовится к бою с Чендлером на фоне слухов об отмене поединка
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Популярный ирландский боец ММА и бывший обладатель двух титулов UFC в лёгком и полулёгком дивизионе Конор Макгрегор продемонстрировал фрагмент подготовки к поединку против экс-претендента на звание чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Майкла Чендлера.

Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером состоится на турнире UFC 303, который пройдёт 29 июня в Лас-Вегасе.

3 июня руководство лиги отменило пресс-конференцию в Дублине, на которой должны были появиться Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, что породило слухи о потенциальном срыве поединка.

Напомним, два предыдущих поединка Макгрегор провёл против Дастина Порье: в январе 2021 года ирландец проиграл нокаутом во втором раунде, а в июле того же года бой был завершён техническим нокаутом в первом раунде после перелома левой ноги Конора.

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