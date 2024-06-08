Промоутер сделал заявление о следующем сопернике Энтони Джошуа

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (28-3, 25 KO), заявил, что его следующий соперник будет назначен до конца июня.

«Если Дюбуа станет чемпионом IBF, то он – фаворит. Если же пояс не будет стоять на кону, то это могут быть Чжан или Паркер. Это достойные имена, но решение пока не принято. Думаю, это будет сделано на следующей неделе.

26 июня состоится пресс-конференция, и мы сделаем анонс. Решение IBF станет частью нашего решения», — приводит слова Хирна издание BoxingScene.

В своём последнем бою, состоявшемся в начале марта, Джошуа нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.

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Главные победы Энтони Джошуа: