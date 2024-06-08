Биспинг оценил решение Сэндхагена провести бой с Умаром Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном.

«Если говорить о претендентах, Кори Сэндхаген является одним из них. Он доказал, что является достойным кандидатом, но он должен продолжать сражаться, чтобы заполучить шанс. Нет никого более голодного и неудержимого, чем Умар Нурмагомедов. Похвально, что этот парень готов рискнуть и выйти против Умара. Это великолепный бой», — сказал Биспинг в интервью TNT Sports.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Сэндхагена состоится 3 августа на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее экс-чемпион UFC Ти Джей Диллашоу высказался о бое Нурмагомедова и Сэндхагена.