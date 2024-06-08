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Беллью оценил шансы Дюбуа в потенциальном бою с Энтони Джошуа

Беллью оценил шансы Дюбуа в потенциальном бою с Энтони Джошуа
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью высказался о возможном поединке между супертяжеловесами и соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Я не могу сбрасывать Даниэля Дюбуа со счетов, если только он не дерётся с Джошуа, Усиком или Фьюри. Мне жаль это говорить, но если в следующем бою Дюбуа сразится с Джошуа, то этот бой закончится быстро и брутально. Эй Джей победит быстро», — сказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, британец досрочно остановил хорватского олимпийца Филипа Хрговича, завоевав временный титул IBF.

34-летний Джошуа в марте нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.

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