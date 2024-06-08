Белаз Ковалёв в первом раунде победил Фролича на турнире RCC Hard 8

В Екатеринбурге завершился поединок кулачного турнира RCC Hard 8, в рамках которого белорусский боец среднего веса (до 84 кг) Владислав «Белаз» Ковалёв встретился с бразильцем Кристиано Фроличем.

Досрочную победу в первом раунде одержал Владислав Ковалёв.

Владиславу Ковалёву 25 лет. Спортсмен приобрёл популярность благодаря выступлениям в промоушенах Hardcore, где становился чемпионом в среднем весе, и «Наше Дело». Начинал спортивную карьеру в вольной борьбе, а в 2020 году дебютировал как боец смешанного стиля. Всего на его счету в MMA пять побед и два поражения.

Напомним, в главном бою турнира RCC Hard 8 в Екатеринбурге россиянин Максим Сульгин сразится с соотечественником Андреем Саратовым.