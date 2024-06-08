Гаджи Автомат победил Фернандо Родригеса на RCC Hard 8 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился поединок кулачного турнира RCC Hard 8, в рамках которого российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов встретится с бразильцем Фернандо Родригесом.

Победу единогласным судейским решением одержал Наврузов.

Гаджи Наврузову 35 лет. В единоборства уроженец Дагестана перешёл из футбола, где выступал за профессиональные клубы. В любителях становился чемпионом мира по тайскому боксу.

Как кулачный боец дебютировал в 2020 году и приобрёл известность благодаря выступлениям в организации Top Dog, а после отметился победами в промоушенах Mahatch и Hardcore FC. Всего на его счету девять побед и ни одного поражения.

Напомним, в главном бою турнира RCC Hard 8 в Екатеринбурге россиянин Максим Сульгин сразится с соотечественником Андреем Саратовым.