Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджи Автомат победил Фернандо Родригеса на RCC Hard 8 в Екатеринбурге

Гаджи Автомат победил Фернандо Родригеса на RCC Hard 8 в Екатеринбурге
Аудио-версия:
Комментарии

В Екатеринбурге завершился поединок кулачного турнира RCC Hard 8, в рамках которого российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов встретится с бразильцем Фернандо Родригесом.

Победу единогласным судейским решением одержал Наврузов.

Гаджи Наврузову 35 лет. В единоборства уроженец Дагестана перешёл из футбола, где выступал за профессиональные клубы. В любителях становился чемпионом мира по тайскому боксу.

Как кулачный боец дебютировал в 2020 году и приобрёл известность благодаря выступлениям в организации Top Dog, а после отметился победами в промоушенах Mahatch и Hardcore FC. Всего на его счету девять побед и ни одного поражения.

Напомним, в главном бою турнира RCC Hard 8 в Екатеринбурге россиянин Максим Сульгин сразится с соотечественником Андреем Саратовым.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android