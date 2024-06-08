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Андрей Саратов досрочно остановил Максима Сульгина в главном бою RCC Hard 8

Андрей Саратов досрочно остановил Максима Сульгина в главном бою RCC Hard 8
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В Екатеринбурге завершился турнир кулачных боёв RCC Hard 8. В главном событии российский боец в среднем весе (до 77 кг) Андрей «Джаггернаут» Саратов сразился с соотечественником Максимом Сульгиным.

Досрочную победу в первом раунде одержал Андрей Саратов, став новым чемпионом организации.

Андрею Саратову 29 лет. Боец дебютировал в кулачных боях в 2023 году, на турнире RCC Hard победив техническим нокаутом Илью Симонова. В своём последнем бою в марте досрочно остановил Илью Белозёрцева. Всего на его счету пять побед и ни одного поражения.

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