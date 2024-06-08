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Царукян: Махачев был уставшим и медленным в бою с Порье

Царукян: Махачев был уставшим и медленным в бою с Порье
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Российский боец в лёгком весе (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о выступлении действующего чемпиона Ислама Махачева в поединке с американцем Дастином Порье, состоявшемся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

«Не лучшее выступление. Он был уставшим и медленным. Мне кажется, что он был не в лучшей форме. Возможно, он болел. Но я не сужу его по последнему бою.

Я должен пересмотреть все его бои и отнестись к нему серьёзно. Он лучший боец вне зависимости от веса. Я подготовлюсь к лучшей версии Ислама Махачева. Я не собираюсь недооценивать его и считать, что если Дастин смог защититься от борьбы, то и у меня получится», — сказал Царукян в подкасте The MMA Hour.

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