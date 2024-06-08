Тимоти Брэдли назвал причины, по которым Кроуфорд победит Канело

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался о потенциальном поединке между членами рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом (61-2-2, 39 KO) и Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO).

«Я считаю, что у Кроуфорда есть навыки для того, чтобы перебоксировать Канело. Он может перехитрить Альвареса, заставить его промахиваться и платить за ошибки. Если Кроуфорд использует свои ноги, атлетизм и защиту, он сможет победить Канело», — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).