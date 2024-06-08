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Царукян ответил, что станет для него ключом к победе над Махачевым

Царукян ответил, что станет для него ключом к победе над Махачевым
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян считает, что его выносливость может стать ключевым фактором в ожидаемом реванше с действующим чемпионом дивизиона соотечественником Исламом Махачевым.

«Он устаёт во всех пятираундовых боях. Он устал с Волкановски, устал с Дастином [Порье]. Надеюсь, моё кардио станет ключом в этом бою», — сказал Царукян в подкасте The MMA Hour.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 302 в июне, Махачев победил удушающим приёмом американца Дастина Порье, проведя третью защиту титула.

Царукян на юбилейном UFC 300 в апреле одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона организации бразильца Чарльза Оливейру.

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