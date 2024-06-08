Инсайдер: Пакьяо рассматривает возможность вернуться на ринг

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) рассматривает возможность вернуться на профессиональный ринг, сообщает инсайдер ESPN Deportes Сальвадор Родригес.

Соперником Пакьяо может стать обладатель временного титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Марио Барриос (29-2, 18 KO).

Марио Барриосу 29 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году и в сентябре 2019-го завоевал вакантный титул WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), однако уже во второй защите проиграл его звёздному соотечественнику Джервонте Дэвису, после чего поднялся в следующий дивизион, где одержал три победы и потерпел одно поражение от Кита Турмана.

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