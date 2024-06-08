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Чемпион мира по боксу Мартинес провалил тест на допинг

Чемпион мира по боксу Мартинес провалил тест на допинг
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Чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) мексиканец Хулио Сезар Мартинес (21-3, 15 KO) провалил тест на допинг, сообщает издание The Ring.

В настоящий момент Мартинес отстранён от выступления Атлетической комиссией штата Невада, на территории которого состоялся его последний бой, до выяснения обстоятельств. Отметим, что боксёр уже становился участником допингового скандала в 2019 году, тогда в его организме был найден кленбутерол.

Хулио Сезару Мартинесу 29 лет. Мексиканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в августе 2019-го сразился за мировой титул, однако поединок с британцем Чарли Эдвардсом был признан несостоявшимся. Спустя четыре месяца Мартинес завоевал вакантный пояс WBC и на данный момент имеет на своём счету шесть успешных защит.

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