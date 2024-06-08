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Царукян: Махачев пока не заслуживает боя за второй титул UFC

Царукян: Махачев пока не заслуживает боя за второй титул UFC
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Российский боец в лёгком весе (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о потенциальном поединке действующего чемпиона соотечественника Ислама Махачева за титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

Напомним, после своей победы на турнире UFC 302 в июне Махачев в очередной раз заявил, что хотел бы сразиться за второй титул.

«Поединок в полусреднем весе был бы более востребованным, я понимаю. Если UFC сделает ему предложение, то на его месте я бы принял бой за второй титул. Это история. Он может войти в историю, но мне кажется, что он пока этого не заслуживает. Ему нужно победить пару бойцов в лёгком весе, а затем подняться в полусредний», — сказал Царукян в подкасте The MMA Hour.

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