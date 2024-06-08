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Экс-чемпион мира: сейчас ни Бивол, ни Бетербиев не проходят в Зал славы

Экс-чемпион мира: сейчас ни Бивол, ни Бетербиев не проходят в Зал славы
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Бывший чемпион мира, а ныне аналитик Крис Алджиери считает, что действующие чемпионы в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол пока не заслуживают членства в боксёрском Зале славы.

«Сейчас в Зал славы не попадает ни один, ни второй. Но победа одного над другим сделает это предметом дискуссии. Пожалуй, у Бивола больше шансов, он победил Канело Альвареса. Но даже если он побьёт Бетербиева, многое будет зависеть от того, как сложится его карьера. Он уже немолод, но при этом далёк от завершения», — приводит слова Алджиери ProBox TV.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Биволом и Бетербиевым запланирован на 12 октября.

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