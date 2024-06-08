Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ему нечего доказывать». Промоутер Фьюри призвал Уайлдера уйти из бокса

«Ему нечего доказывать». Промоутер Фьюри призвал Уайлдера уйти из бокса
Комментарии

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, заявил, что американский ветеран Деонтей Уайлдер должен завершить карьеру после досрочного поражения от китайца Чжан Чжилэя.

«Уайлдеру нечего доказывать. Чжилэй же показал, из чего он сделан. В последних двух боях Деонтей Уайлдер не был бойцом, которым являлся. Это происходит не только в боксе, такое случается со всеми в жизни.

Не хочу добивать лежачего, но я не хочу смотреть, как Уайлдер дерётся с проспектами. Я считаю, что он слишком хорош для этого. Его уважают в нашем деле. Думаю, что для него пришло время присмотреться к другим занятиям», — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Материалы по теме
Леннокс Льюис призвал Уайлдера уйти из бокса

Вечер титульных боёв в Саудовской Аравии. Лучшие моменты:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android