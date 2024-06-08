«Ему нечего доказывать». Промоутер Фьюри призвал Уайлдера уйти из бокса

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, заявил, что американский ветеран Деонтей Уайлдер должен завершить карьеру после досрочного поражения от китайца Чжан Чжилэя.

«Уайлдеру нечего доказывать. Чжилэй же показал, из чего он сделан. В последних двух боях Деонтей Уайлдер не был бойцом, которым являлся. Это происходит не только в боксе, такое случается со всеми в жизни.

Не хочу добивать лежачего, но я не хочу смотреть, как Уайлдер дерётся с проспектами. Я считаю, что он слишком хорош для этого. Его уважают в нашем деле. Думаю, что для него пришло время присмотреться к другим занятиям», — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Материалы по теме Леннокс Льюис призвал Уайлдера уйти из бокса

Вечер титульных боёв в Саудовской Аравии. Лучшие моменты: