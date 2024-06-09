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Бенавидес: на спаррингах убедился, что Гвоздик плохо держит удар

Бенавидес: на спаррингах убедился, что Гвоздик плохо держит удар
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес высказался о предстоящем поединке с украинцем Александром Гвоздиком, который состоится 16 июня в Лас-Вегасе (США).

«Я видел, как в нескольких боях по нему сильно попадали. Он несколько раз оказывался на полу. Так что его подбородок, его способность держать удар под вопросом. Я подозревал, что он плохо держит удар. И теперь это факт. Я убедился на спаррингах», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу PPV_COM.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).

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