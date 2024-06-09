Усик: меня считали больным, когда я говорил, что подерусь с Джошуа

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик вспомнил о реакции общественности на его желание перейти в «королевский» дивизион несколько лет назад.
«Я говорил: «Эй, послушайте. Я буду драться с Джошуа через три года». Многие сказали, что я больной. Я отвечал: «Да, я больной. Но не просто больной, а ещё и немного сумасшедший. Я буду боксировать с Джошуа и Тайсоном Фьюри», — сказал Усик на подкасте 3 Knockdown Rule.
Александру Усику 37 лет. Украинец, победитель Олимпийских игр — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и первые пять лет карьеры провёл в рамках первого тяжёлого дивизиона (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира.
В 2019 году Усик перебрался в супертяжёлый вес, где провёл шесть боёв, во всех победив. 18 мая 2024 года украинец стал абсолютным чемпионом мира, нанеся первое поражение британцу Тайсону Фьюри.
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