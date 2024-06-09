Судья UFC назвал качество Махачева, которое восхищает его больше всего

Легендарный рефери ММА Джон Маккарти высказался по поводу действующего чемпиона UFC Ислама Махачева.

«Каждый раз, когда Ислам переводит оппонента в партер, он пытается финишировать его, и это одна из тех вещей, которыми я действительно восхищаюсь в Махачеве. Ислам не просто проводит тейкдауны и контролирует соперника сверху, он всегда старается завершить поединок досрочно, ищет возможность для выхода на прием. Это именно то, чего мы ждем от бойцов», — приводит слова Маккарти Sportskeeda.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье проходил в ночь с 1 на 2 июня по московскому времени и был главным событием турнира UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, в котором россиянин задушил Бриллианта приёмом Д'Арсе. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).