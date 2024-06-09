Рауль Росас победил Рики Турсиоса на турнире UFC

В ночь с 8 на 9 июня по московскому времени проходит турнир UFC on ESPN 57. В рамках главного карда встретились два американца — Рауль Росас и Рики Турсисос. Поединок проходил в легчайшем весе и завершился победой Росаса удушающим приёмом во втором раунде.

Для Росаса эта победа стала девятой в профессиональной карьере. На его счету также одно поражение. В своём последнем поединке он одолел Терренса Минчелла техническим нокаутом.

Турсисос потерпел четвёртое поражение в карьере. В его активе также 12 побед. В своём последнем бою он одолел Кевина Нативидада ращдельным решением судей.

Напомним, в главном поединке встречаются экс-претендент на титул UFC в среднем весе американец Джаред Каннонье и топовый французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов.