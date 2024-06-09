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Нассурдин Имавов нокаутировал Джареда Каннонье в главном бою UFC on ESPN 57

Нассурдин Имавов нокаутировал Джареда Каннонье в главном бою UFC on ESPN 57
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В ночь с 8 на 9 июня по московскому времени состоялся турнир UFC on ESPN 57, где в главном поединке встретились экс-претендент на титул UFC в среднем весе американец Джаред Каннонье и топовый французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов.

Бой завершился победой Имавова нокаутом в четвёртом раунде.

В профессиональной карьере Каннонье 17 побед и семь поражений. В своём последнем поединке он одолел Марвина Виттори единогласным решением судей.

В активе Нассурдина Имавова 18 побед и четыре поражения. Один поединок с его участием признан несостоявшемся. В своём последнем бою он одолел Романа Долидзе решением большинства судей.

Напомним, ранее в рамках главного карда встретились два американца — Рауль Росас и Рики Турсисос. Попдинок проходил в легчайшем весе и завершился победой Росаса удушающим приёмом во втором раунде.

UFC 2024. UFC on ESPN 57, Луисвилл, США
Джаред Каннонье - Нассурдин Имавов (W)
09 июня 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Джаред Каннонье
Окончено
TKO
Нассурдин Имавов
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