Нассурдин Имавов нокаутировал Джареда Каннонье в главном бою UFC on ESPN 57

В ночь с 8 на 9 июня по московскому времени состоялся турнир UFC on ESPN 57, где в главном поединке встретились экс-претендент на титул UFC в среднем весе американец Джаред Каннонье и топовый французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов.

Бой завершился победой Имавова нокаутом в четвёртом раунде.

В профессиональной карьере Каннонье 17 побед и семь поражений. В своём последнем поединке он одолел Марвина Виттори единогласным решением судей.

В активе Нассурдина Имавова 18 побед и четыре поражения. Один поединок с его участием признан несостоявшемся. В своём последнем бою он одолел Романа Долидзе решением большинства судей.

Напомним, ранее в рамках главного карда встретились два американца — Рауль Росас и Рики Турсисос. Попдинок проходил в легчайшем весе и завершился победой Росаса удушающим приёмом во втором раунде.