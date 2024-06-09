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Результаты турнира UFC on ESPN 57

Результаты турнира UFC on ESPN 57
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В ночь с 8 на 9 июня мск на арене « Ки-Эф-Си Юм-центра» в американском Луисвилле прошёл вечер смешанных единоборств UFC on ESPN 57. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.

Результаты турнира UFC on ESPN 57

Нассурдин Имавов победил Джареда Каннонье техническим нокаутом (Раунд 4, 1:34)

Доминик Рейес победил Дастина Джейкоби техническим нокаутом (Раунд 1, 2:00)

Рауль Росас победил Рики Турсиоса удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 2:22)

Брунно Феррейра победил Дастина Штольцфуса техническим нокаутом (Раунд 1, 4:51)

Закари Риз победил Джулиана Маркеса техническим нокаутом (Раунд 1 0:20)

Пунаэле Сориано победил Мигеля Баезу единогласным решением (30-25, 30-25, 30-27)

Людовит Клейн победил Тиаго Мойзеса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Карлос Пратес победил Чарли Радтке техническим нокаутом (Раунд 1, 4:47)

Брэд Катона победил Джесси Батлера единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27)

Монтана Де Ла Роса победила Андреа Ли раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Даниэль Маркос победил Джона Кастанеду единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Дениз Гомес победила Эдуарду Моуру раздельным решением (28-29, 30-27, 30-27)

Тейлор Лапилус победил Коди Стаманна единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Пуджа Томар победила Райанн дос Сантос раздельным решением (30-27, 27-30, 29-28)

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