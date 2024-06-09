Стало известно, кто получил бонусы по $ 50 тыс. на UFC on ESPN 57

Сегодня, в ночь с 8 на 9 июня мск, на арене « Ки-Эф-Си Юм-центра» в американском Луисвилле прошёл вечер смешанных единоборств UFC on ESPN 57.

Бонусы в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Рауль Росас, победивший Рики Турсиоса удушающим приёмом во втором раунде, Закари Риз, одержавший победу техническим нокаутом над Джулианом Маркесом на 20-й секунде боя, Брунно Феррейра, который победил Дастина Штольцфуса техническим нокаутом в первом раунде, и Карлос Пратес, выигравший у Чарли Радтке техническим нокаутом также в первом раунде.

В главном поединке вечера UFC on ESPN 57 в Луисвилле французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов победил техническим нокаутом в четвёртом раунде Джареда Каннонье.