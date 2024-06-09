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«Вряд ли он вернётся на прежний уровень». Эдди Хирн — о Деонтее Уайлдере

«Вряд ли он вернётся на прежний уровень». Эдди Хирн — о Деонтее Уайлдере
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Известный боксёрский промоутер Эдди Хирн считает, что Деонтей Уайлдер уже никогда не вернётся на свой прежний уровень.

«Я не думаю, что кто-то имеет право указывать Деонтею Уайлдеру, что он должен завершить карьеру. Но, честно говоря, я думаю, что мы больше никогда не увидим его на прежне уровне, который он демонстрировал ранее.

Если бы он объявил, что заканчивает, то это было бы правильно. Он мог бы драться на низком уровне ещё два или три года, но я не думаю, что ему это интересно», – приводит слова Хирна издание Boxing Scene.

Деонтей Уайлдер в ночь на 2 июня проиграл китайскому боксёру Чжан Чжилэю техническим нокаутом в пятом раунде. Теперь в активе Уайлдера 43 победы, четыре поражения и одна ничья.

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