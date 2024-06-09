Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Звёздный боксёр Райан Гарсия арестован в Калифорнии за пьяный дебош в отеле

Звёздный боксёр Райан Гарсия арестован в Калифорнии за пьяный дебош в отеле
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия арестован полицией после пьяного дебоша в отеле в Калифорнии. Об этом сообщает ESPN.

В субботу, 8 июня, Гарсия, находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош в отеле в Беверли-Хиллз. Сообщается, что он нанёс заведению ущерб в $ 15 тыс.

Адвокат Гарсии объяснил состояние Гарсии тем, что он переживает из-за новостей о состоянии здоровья его матери, у которой недавно было обнаружено онкологическое заболевание.

«Он открыто рассказал о проблемах с ментальным здоровьем, сейчас на его плечах огромное эмоциональное давление», − приводит слова адвоката ESPN.

Напомним, Гарсия провалил тест на допинг перед боем с соотечественником Девином Хейни, состоявшимся в конце апреля и завершившимся победой Гарсии раздельным решением.

Материалы по теме
«Если чувствуешь себя обманутым, проведём реванш». Гарсия обратился к Хейни
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android