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Звёздный боксёр Райан Гарсия арестован в Калифорнии за пьяный дебош в отеле

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия арестован полицией после пьяного дебоша в отеле в Калифорнии. Об этом сообщает ESPN.

В субботу, 8 июня, Гарсия, находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош в отеле в Беверли-Хиллз. Сообщается, что он нанёс заведению ущерб в $ 15 тыс.

Адвокат Гарсии объяснил состояние Гарсии тем, что он переживает из-за новостей о состоянии здоровья его матери, у которой недавно было обнаружено онкологическое заболевание.

«Он открыто рассказал о проблемах с ментальным здоровьем, сейчас на его плечах огромное эмоциональное давление», − приводит слова адвоката ESPN.

Напомним, Гарсия провалил тест на допинг перед боем с соотечественником Девином Хейни, состоявшимся в конце апреля и завершившимся победой Гарсии раздельным решением.