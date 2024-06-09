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Дана Уайт хотел организовать реванш Махачева и Оливейры на UFC 295

Дана Уайт хотел организовать реванш Махачева и Оливейры на UFC 295
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Президент UFC Дана Уайт и его заместитель Хантер Кэмпбелл хотели устроить реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры на UFC 295 в ноябре прошлого года после переноса боя Джона Джонса и Стипе Миочича. Об этом рассказывается в сериале «Империя UFC» (Fight Inc: Inside the UFC).

По первоначальным планам Махачев и Оливейра должны были провести реванш на UFC 294, но Чарльз снялся с турнира из-за рассечения, и его заменил Алекс Волкановски.

Руководство UFC вело переговоры с бразильцем о его участии в UFC 295, но Оливейра отказался, потому что рассечение ещё не полностью зажило.

Ислам Махачев на UFC 294 победил Александра Волкановски техническим нокаутом (Раунд 1, 3:06).

В своём последнем бою на турнире UFC 302 Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

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