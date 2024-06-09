Сергей Павлович приехал в Саудовскую Аравию на бой с Волковым

Экс-претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович прибыл в город Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где состоится его поединок с с топовым российским тяжеловесом Александром Волковым.

Павлович прибыл в Эр-Рияд на бой с Волковым

«Всех приветствую, друзья. Только что прилетел с командой в Эр-Рияд. Продолжим подготовку уже здесь. 10:00 утра, уже 41 градус. Обещают будет 50. Отличная погода. Всем хорошего дня!» — написал Павлович в своём телеграм-канале.

Напомним, бой между Павловичем и Волковым станет соглавным на турнире UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии. В последний раз Сергей Павлович выходил в октагон на турнире UFC 295. Тогда его оппонентом был Том Аспиналл, который победил его нокаутом в первом раунде.