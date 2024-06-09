В Golden Boy ответили на обвинения в невыплате гонорара Гарсии и Хейни

Промоутерская компания Оскара де ла Хойи Golden Boy ответила на обвинения в том, что Райану Гарсии и Девину Хейни до сих пор не выплатили гонорар за бой, который состоялся 20 апреля.

«Как мы всегда поступали ранее со всеми нашими бойцами, Golden Boy заплатил Райану и Девину ровно столько, сколько им причиталось по их контрактам. Как и во всех боксёрских мероприятиях, доход от PPV (абонентская плата за просмотр трансляции. – Прим. «Чемпионата») поступает не сразу, поэтому дополнительные выплаты будут производиться по мере поступления денег.

Если они не знают об этом факте, мы надеемся, что это знают их менеджеры. Или, возможно, Райану и Девину следует уделять больше внимания изучению своих контрактов, чем лентам в социальных сетях», — говорится в заявлении Golden Boy.