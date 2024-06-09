Чейл Соннен: Порье уйдёт, но не из ММА, а из лёгкого дивизиона

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен высказал мнение о дальнейших планах и перспективах бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье, который после проигрыша Исламу Махачеву на турнире UFC 302 допустил завершение карьеры.

«Нет, Дастин не уйдёт на пенсию. Он покинет, но не ММА, а лёгкий дивизион.

Он не будет бросать никому вызов, но в полусреднем весе для него есть хороший оппонент. Его имя — Колби Ковингтон, и он ждёт своего часа», — сказал Соннен в выпуске на своём YouTube-канале.

На турнире UFC 302 Дастин Порье уступил Исламу Махачеву. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон в своём последнем бою на турнире UFC 296 уступил единогласным решением действующему чемпиону в полусреднем весе британцу Леону Эдвардсу.