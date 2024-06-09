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Нассурдин Имавов: судья принял правильное решение, остановив бой

Нассурдин Имавов: судья принял правильное решение, остановив бой
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Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов высказал своё мнение о решении судьи остановить поединок с американцем Джаредом Каннонье в четвёртом раунде. Напомним, Имавов стал победителем боя (нокаут).

«Соперник к тому моменту уже получил большой урон. Он был получил ещё больше, если бы бой продолжался. Поэтому я считаю, что судья принял правильно решение, остановив бой», — заявил Имавов на пресс-конференции.

Поединок прошёл в ночь с 8 на 9 июня в рамках главного боя турнира UFC on ESPN 57.

В активе Нассурдина Имавова 18 побед и четыре поражения. Один поединок с его участием признан несостоявшимся. В своём последнем бою он одолел Романа Долидзе решением большинства судей.

Первый чемпион UFC из России

UFC 2024. UFC on ESPN 57, Луисвилл, США
Джаред Каннонье - Нассурдин Имавов (W)
09 июня 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Джаред Каннонье
Окончено
TKO
Нассурдин Имавов
Комментарии
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