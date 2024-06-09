Майкл Хантер: я снова хочу Усика, но на этот раз не натощак

Майкл Хантер (23-1-2, 16 досрочно) в пятницу вечером одержал победу единогласным решением судей над Кассиусом Чейни (23-2, 16 досрочно). Теперь 36-летний боец жаждет взять реванш у Александра Усика за единственное поражение в своей карьере (8 апреля 2017 года), но на этот раз не на пустой желудок.

«У меня две цели: завоевать титул чемпиона мира и снова сразиться с Александром Усиком. В нашем прошлом бою у меня были проблемы с организмом. Если вы посмотрите запись этого боя, то увидите, что в ринге у меня был меньший вес по сравнению со взвешиванием. Из-за обезвоживания я потерял килограммов пять веса, не мог ничего есть. Я допустил много ошибок за пределами ринга и именно там я проиграл тот бой.

Команда Усика писала, что он победил Майкла Хантера в Америке, но на самом деле не я был хозяином положения. У меня не было полноценного сбора, как у всех этих парней, таких как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и другие. Если бы я нормально подготовился к бою, это была бы совсем другая история.

Тем не менее мне бы хотелось взять реванш. И ещё хочу титулы чемпиона мира. Если бы мне дали реванш, то я бы изменил только одно – пил бы вдоволь воды и ел сколько хотел», — приводит слова Хантера издание BoxingScene.