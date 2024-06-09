Мэнни Пакьяо проведёт выставочный бой под эгидой Rizin

Японский промоушен Rizin анонсировал бой своего чемпиона в полулёгком весе Чихиро Сузуки (13-3) с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound и чемпионом мира в шести весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 досрочно).

Трёхраундовый поединок состоится 28 июля этого года, но он пройдёт по специальным правилам.

В настоящий момент Пакьяо 45 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге в 1995 году и в декабре 1998-го впервые завоевал чемпионский титул. За свою карьеру филиппинец становился чемпионом мира в наилегчайшем, втором легчайшем, втором полулёгком, лёгком, полусреднем и первом среднем весовых дивизионах.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе 2021 года, Пакьяо проиграл единогласным решением в бою за титул WBA в полусреднем весе кубинцу Йорденису Угасу.