Нассурдин Имавов рассказал, когда и против кого хочет провести следующий бой

Топовый боец UFC француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов рассказал, когда планирует вернуться в октагон и с кем хочет провести поединок.

«Моя цель — завоевать пояс. Поэтому мне хотелось бы провести реванш с Шоном Стриклендом на турнире UFC в Париже», — приводит слова Имавова портал Eurosport.

Напомним, турнир UFC в Париже запланирован на 28 сентября.

Шон Стрикленд и Нассурдин Имавов ранее встречались в октагоне на турнире UFC Fight Night 217. Тогда изначальным соперником Имавова должен был быть Келвин Гастелум, который снялся ввиду травмы. Ему на замену вышел Шон. Поскольку Шон вышел на коротком уведомлении, бой было принято провести в промежуточном весе. Противостояние между бойцами закончилось победой американца единогласным решением судей.