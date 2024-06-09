Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шавкат Рахмонов сказал, с кем хочет провести следующий бой

Шавкат Рахмонов сказал, с кем хочет провести следующий бой
Комментарии

Топовый боец UFC казах Шавкат Рахмонов заявил о желании подраться с победителем поединка между действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе англичанином Леоном Эдвардсом и палестинским бойцом Белалом Мухаммадом.

«Джек травмирован, Усман и Колби не хотят драться со мной. Готов встретиться с победителем боя между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом», — написал в своих социальных сетях Шавкат.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в Лас-Вегасе на турнире UFC 296, Шавкат Рахмонов разделил октагон с экс-претендентом на титул UFC в полусреднем весе Стивеном Томпсоном. Бой завершился досрочной победой Номада во втором раунде. Шавкат является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 18 побед, из которых все были одержаны досрочно.

Материалы по теме
Боец UFC бросил вызов Шавкату Рахмонову. Номад ответил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android