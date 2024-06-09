Шавкат Рахмонов сказал, с кем хочет провести следующий бой

Топовый боец UFC казах Шавкат Рахмонов заявил о желании подраться с победителем поединка между действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе англичанином Леоном Эдвардсом и палестинским бойцом Белалом Мухаммадом.

«Джек травмирован, Усман и Колби не хотят драться со мной. Готов встретиться с победителем боя между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом», — написал в своих социальных сетях Шавкат.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в Лас-Вегасе на турнире UFC 296, Шавкат Рахмонов разделил октагон с экс-претендентом на титул UFC в полусреднем весе Стивеном Томпсоном. Бой завершился досрочной победой Номада во втором раунде. Шавкат является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 18 побед, из которых все были одержаны досрочно.