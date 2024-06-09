«Да ладно вам». Стерлинг раскритиковал остановку в бою Имавова и Каннонье

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал результат поединка средневесов Нассурдина Имавова и Джареда Каннонье, возглавившего турнир UFC on ESPN 57.

Напомним, поединок завершился победой Имавова техническим нокаутом в четвёртом раунде, что вызвало споры.

«Это была ужасная остановка. Да ладно, ребята», − написал Стерлинг в социальной сети X (ранее Twitter).

Нассурдину Имавову 29 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году и в 2020-м впервые подрался в UFC. В настоящий момент на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и два поражения.

Ранее Имавов заявил о желании провести реванш с амеркианским экс-чемпионом Шоном Стриклендом.