Джон Джонс созвонился с Даниэлем Кормье и высказал своё отношение к нему

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс созвонился по телефону с членом Зала славы UFC Даниэлем Кормье. Видео их беседы опубликовал аккаунт Full Violence в социальных сетях.

Джон Джонс. Ди Си, как дела?

Даниэль Кормье. Хорошо, мужик.

Джон Джонс. Это прекрасно.

Даниэль Кормье. У меня есть к тебе один вопрос.

Джон Джонс. И у меня для тебя вопрос — как вообще твои дела, как жизнь?

Даниэль Кормье. У меня всё в порядке, жизнь идёт хорошо.

Джон Джонс. Даниэль, я сильно горжусь тем, какой стала твоя жизнь. Успехов тебе во всех твоих начинаниях.

Даниэль Кормье. Твоё развитие как бойца, кажется, тоже идёт отлично, это радует. С тебя многие берут пример, так что продолжай в том же духе.

Джон Джонс. Да, я над этим работаю. Рад был поговорить с тобой. И счастлив, что между нами теперь нормальные отношения по сравнению с тем, что было раньше. Спасибо за то, что уделил время.