«Я учил его этому». Тренер Уайлдера рассказал, что расстроило его в бою с Чжилэем

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, прокомментировал поражение подопечного в бою с китайцем Чжан Чжилэем.

Напомним, поединок бойцов состоялся в ночь с 1 на 2 июня в Саудовской Аравии и завершился победой Чжилэя техническим нокаутом в пятом раунде.

«Этой победы я хотел больше, чем любой другой, потому что мы провели невероятный тренировочный лагерь.

Больше всего меня расстроило то, что Уайлдер оказался в нокауте именно после того удара, которого я учил его избегать. И мы не только не победили, но даже не приблизились к победе. Всё сложилось очень плохо. Такое бывает», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее Леннокс Льюис призвал Уайлдера уйти из бокса.