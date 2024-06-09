Деметриус Джонсон: Махачев заслужил бой за второй пояс UFC

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон высказался о потенциальном поединке действующего чемпиона в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева за титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг).
«Мне нравится идея боя Махачев – Эдвардс. Думаю, Ислам заслужил бой за второй пояс. Но Царукян также заслуживает реванша с Исламом. Если Махачев победит его, а Эдвардс победит Белала, более классного поединка нельзя будет придумать», – сказал Джонсон в подкасте MMA Hour.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 302 в июне, Махачев победил удушающим приёмом американца Дастина Порье, проведя третью защиту титула.
Эдвардс на UFC 296 в декабре победил единогласным судейским решением американца Колби Ковингтона, защитив пояс во второй раз.
Махачев может стать круче Хабиба. Не помешает даже поражение