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Деметриус Джонсон: Махачев заслужил бой за второй пояс UFC

Деметриус Джонсон: Махачев заслужил бой за второй пояс UFC
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Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон высказался о потенциальном поединке действующего чемпиона в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева за титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

«Мне нравится идея боя Махачев – Эдвардс. Думаю, Ислам заслужил бой за второй пояс. Но Царукян также заслуживает реванша с Исламом. Если Махачев победит его, а Эдвардс победит Белала, более классного поединка нельзя будет придумать», – сказал Джонсон в подкасте MMA Hour.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 302 в июне, Махачев победил удушающим приёмом американца Дастина Порье, проведя третью защиту титула.

Эдвардс на UFC 296 в декабре победил единогласным судейским решением американца Колби Ковингтона, защитив пояс во второй раз.

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