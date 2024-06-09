Теофимо Лопес назвал лучшего боксёра современности

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес назвал лучшего, по его мнению, боксёра современности.

«Иноуэ лучший вне зависимости от веса, по правде говоря, это мой любимый боец современности. Почему? Вы видели, как он дерётся?

Этот парень знает все стили. И тот факт, что он дважды стал абсолютным чемпионом так быстро, показывает, насколько великим он стремится стать. Я уважаю таких бойцов — бойцов, которые хотят выйти за рамки величия», — приводит слова Лопеса издание The Ring.

Наое Иноуэ 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом бою стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии он стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионе.