Шон О'Мэлли прокомментировал конфликт с Конором Макгрегором

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли считает, что популярный ирландский боец ММА и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор оскорбил его, не подумав.

«Я пытался ненавидеть его и послать к чёрту, но что есть, то есть. Как мне кажется, он понял, что сказал глупость. Не знаю и не понимаю, почему он решил поставить меня в один ряд с Гарсией. Честно говоря, меня это разозлило. В этом не было смысла. Конор понял, что сказал глупость. Но было поздно, и он сам себя загнал в угол», — приводит слова Шона портал BJ Penn.

Напомним, Макгрегор в жёсткой форме прокомментировал новость о том, что Райан Гарсия провалил допинг-тест, который сдавал перед боем с Девином Хейни. Кроме того, в своей речи Конор затронул и О'Мэлли, упрекнув того в употреблении запрещённых веществ.