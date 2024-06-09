Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг — о поражении от О’Мэлли: Шон талантлив, но он подрался с инвалидом

Стерлинг — о поражении от О’Мэлли: Шон талантлив, но он подрался с инвалидом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг в очередной раз высказался о своём поражении от соотечественника Шона О’Мэлли.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 292 в августе и завершился победой О’Мэлли техническим нокаутом во втором раунде, Стерлинг лишился чемпионского титула.

«О’Мэлли очень талантлив, но он знает, что подрался с инвалидом, и это раздражает меня. Это звучит грубо, но это чёртова правда. Он был лучше в тот вечер, но в правильное время этот поединок не был бы близким. Не могу дождаться, когда сразится с Мерабом», — написал Стерлинг в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Стерлинг дебютировал в полулёгком дивизионе (до 65 кг), победив соотечественника Келвина Каттара.

Материалы по теме
«Он лжёт, чтобы показаться жёстким и крутым». Стерлинг ответил Евлоеву

Сбрил брови на спор, предлагал другу секс с женой. Дикие факты о Шоне О’Мэлли

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android