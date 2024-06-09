Стерлинг — о поражении от О’Мэлли: Шон талантлив, но он подрался с инвалидом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг в очередной раз высказался о своём поражении от соотечественника Шона О’Мэлли.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 292 в августе и завершился победой О’Мэлли техническим нокаутом во втором раунде, Стерлинг лишился чемпионского титула.

«О’Мэлли очень талантлив, но он знает, что подрался с инвалидом, и это раздражает меня. Это звучит грубо, но это чёртова правда. Он был лучше в тот вечер, но в правильное время этот поединок не был бы близким. Не могу дождаться, когда сразится с Мерабом», — написал Стерлинг в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Стерлинг дебютировал в полулёгком дивизионе (до 65 кг), победив соотечественника Келвина Каттара.

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